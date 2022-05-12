Вашингтон, 12 мая, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Американский актёр Зак Эфрон выразил желание сыграть в перезапуске фильма «Классный мюзикл». Об этом пишет портал Film.ru 12 мая.

Скриншот с YouTube Зак Эфрон

«Конечно, конечно. Иметь возможность в любой форме вернуться и поработать с той командой было бы потрясающе. Моё сердце всё ещё там. Было бы невероятно. Надеюсь, это случится», — заявил актёр. К слову, информация о начале съёмок перезапуска ленты пока что отсутствует.

Напомним, что «Классный мюзикл» впервые показали на Disney Channel в 2006 году. Режиссёром картины выступил Кенни Ортега.