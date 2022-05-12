Москва, 12 мая, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Российские подразделения ПВО за день уничтожили шесть беспилотников укронацистов, перехватили реактивные снаряды и оперативно-тактические ракеты, сообщил вечером 12 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Над населённым пунктом Полевое в ДНР были перехвачены 10 реактивных снарядов РСЗО «Смерч».

«Средствами противовоздушной обороны в течение дня уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы Харьковской области, Александровка, Донецк, а также 10 реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Полевое Донецкой Народной Республики.

Кроме того, над островом Змеиный сбит в воздухе один беспилотный летательный аппарат и перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У», — сказал Конашенков.