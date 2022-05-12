Москва, , 20:41 — REGNUM В четверг, 12 мая в Москве прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Запад — не весь мир: провал политики изоляции и партнерство России на Востоке». Эксперты обсудили крушение политики санкций западных стран, исторический контекст и текущие связи Востока, БРИКС, Латинской Америки с Россией, а также перспективы развития отношений регионов.

Санкции Александр Грабаруков, ИА REGNUM

Модератором встречи выступил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Модератор отметил, что санкции России объявили 30 стран, что составляет только 15% от всего мира. Россия активно развивает отношения с восточными странами, но при этом продолжает сотрудничать и с Западом. Российские машиностроители в январе–марте увеличили экспорт сельхозтехники на 30% — помимо СНГ, основными зарубежными рынками стали страны ЕC, Египет и Монголия. В целом большинство крупнейших иностранных компаний продолжают работать в России, несмотря на многочисленные разговоры об уходе из страны. Возвращаются и ранее заявившие об уходе из России компании (Continental, Colliers International, Inditex, Warner Bros).

«Никакая изоляция в современном, глобализированном мире невозможна. Тем более для такого рынка, как российского. Западу не удается настроить против нас Восток. Блокада возможна только полная, а если она составляет 15%, то она провалилась», — сказал Павел Данилин.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов пояснил, почему Запад считает свою позицию доминирующей.

Пятьсот лет назад, когда начались «Великие географические открытия» — фактически стартовала военная, политическая и экономическая экспансия Запада. За 400 лет ему удалось покорить большую часть мира, а оставшиеся еще формально независимыми страны (Китай, Таиланд (Сиам), Афганистан, Иран, Османская империя) оказались в положении полуколоний. Эпоха западной гегемонии сопровождалась установлением репрессивного колониального режима, геноцидом и массовым уничтожением населения, считает эксперт.

Россия же, создав мощное независимое государство и отразив многочисленные попытки Запада подчинить себе, к концу XIX в. являлась единственным незападным государством, сохраняющим собственную культурно-цивилизационную идентичность. На протяжении всей своей истории Россия вела уважительный диалог с соседними азиатскими странами и народами, и в XX в. именно наша страна стала главным другом и союзником народов мира, боровшихся за свою независимость, отметил Заместитель директора МПГУ.

В завершении Владимир Шаповалов подчеркнул, что Запад — это далеко не весь мир. Огромное количество стран не присоединяются к западным санкциям. И интенсификация экономических, политических и культурных контактов лидеров незападного мира с Россией — не случайность, а историческая закономерность.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник «Центра евроазиатских исследований» ИМИ МГИМО Иван Зуенко, рассказал о том, как Китай оценивает текущую ситуацию в международной политике.

Республика рассматривает ее как резко усилившийся трансфер от однополярного мирового порядка во главе с «коллективным Западом» к подлинно многополярному мировому устройству, в рамках которого рассчитывает на место одного из главных равновеликих центров силы. Экономические успехи за 40 лет реформ в Китае стали возможны благодаря интеграции в глобальную экономическую систему, в которой ему было уготовано место «мастерской мира». Со временем Китаю оказалось «тесно» в этой роли, однако, «коллективный Запад» не желал мириться с возвышением Китая. Конкретные меры по ограничению развития Китая начали осуществляться со второй половины 2010-х годов. Вехой таких ущемлений стала Торговая война, развязанная Дональдом Трампом, — отметил Иван Зуенко.

В этой связи, несмотря на активную дискуссию в Китае по поводу позиции в «украинском конфликте», фактор политического и санкционного давления со стороны США в 2018–2021 годах способствует тому, что Китай воспринимает Россию как естественного союзника. Как считает спикер, на фоне разочарования в США Китай не откажется от стратегического партнерства с Россией. Причем объясняется это не эмоциями. Для Китая Россия важна также как стратегический тыл на континентальном направлении, благодаря которому можно организовать бесперебойные перевозки сырья и товаров, безопасные в случае возможного конфликта с Западом.

«Отношения России и Китая прагматичны, свободны от эмоций и базируются на понимании их как взаимовыгодных. При этом обе стороны не забывают о своих национальных интересах, поэтому те направления сотрудничества, которые ущемляют те или иные интересы, не развиваются, что, впрочем, не может быть предметом критики», — завершил свое выступление эксперт.

Директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский, отметил, что латинские страны занимают двойственную позицию в отношении конфликта на Украине: с одной стороны, они выступают против военных действий, с другой стороны, не поддерживают «отмену» России. В этой связи, нам необходимо проводить «разъяснительную политику» для Латинской Америки, которая покажет причины, побудившие Россию начать специальную военную операцию. Потенциал наращивания экономического сотрудничества со странами сейчас зависит от решения трех вопросов: логистики, торгового финансирования, торговых соглашений. Со стороны латиноамериканских партнеров виден интерес как в совместном развитии сырьевых и продовольственных рынков, так и в сотрудничестве в области цифрой сферы.

В свою очередь, руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, более подробно рассказал об аспектах сотрудничества со странами БРИКС. Государства союза настаивают на том, что война приносит вред экономике. При этом ими отвергается западная модель «неспровоцированной агрессии одной страны» против другой. Китай балансирует между интересами своих экспортеров на Западе и добрососедским отношением с Россией. ЮАР обеспокоен ситуацией на мировых рынках и возможными проблемами африканского континента. В экономике Индии превалирует «человеческая алчность» при полном понимании крайне националистического и агрессивно антиколониалистского по риторике режима Моди. В Бразилии, в преддверии выборов, на фоне конфликта на Украине наблюдается «пророссийский» политический консенсус.

«Левые и правые партии в Бразилии отказываются осуждать Россию и принимать санкционную политику Запада. Кто бы не победил на предстоящих президентских выборах в стране, позиция Бразилии не изменится», — уточнил эксперт.

Кандидат исторических наук, аналитик Центра ближневосточных исследований ИМИ МГИМО Вениамин Попов напомнил, что в истории взаимоотношений России и Запада были моменты, когда страны приходили к консенсусу и даже объединялись, например, во время Второй мировой войны. Однако сейчас Запад теряет свои доминирующие позиции, чем и объясняется агрессивная политика в отношении России. Украинский конфликт, по мнению спикера, является «историческим поворотом», в результате которого состоится переформатирование всех международных отношений. России необходимо использовать свои преимущества для выстраивания нового вектора отношений с восточными партнерами.

«Мы должны осознавать, что Россия — великая держава. Не только потому, что мы занимаем 1/7 суши. В ближайшее время будет происходить активная борьба за ресурсы. У нас есть все — вся таблица Менделеева, нефть, газ, зерно. Очень важно, что у нас есть вода, четверть всех запасов. Наша позиция сейчас должна быть более наступательная», — заметил эксперт.

Кандидат исторических наук, руководитель Группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов в ходе дискуссии отметил, что для Индии сегодня важно вернуть статус великой державы.

«Украинский кризис воспринимается страной как кратковременные проблемы, связанные с разрывом торговых цепочек, а в долгосрочном периоде как время возможностей для сотрудничества с Россией в Азии. В этой ситуации для Индии наиболее выгодной стратегией остается сохранение нейтралитета. России сегодня необходимо перестроить модель экономического взаимодействия с Индией, делая ставку на мелких поставщиков, которые более склонны к риску в условиях санкций, и отыскивая новые направления сотрудничества», — отметил Алексей Куприянов.

Научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Ибрагим Ибрагимов считает, что регионы Ближнего Востока будут иметь ключевое значение для внешней политики и экономики России. Для стран Ближнего Востока конфликт на Украине является противостоянием России и Запада, в рамках которого они дистанцируются от санкционного давления на Россию. Ближний Восток видит нашу страну в качестве экономического партнера и медиатора конфликтов в регионе.

«Россия быстро и с минимальными издержками заняла на Ближнем Востоке устойчивые позиции, отвечающие ее интересам. При этом Москва демонстрирует гибкий подход и умение проводить дифференцируемую политику в каждом из субрегионов Ближнего Востока, учитывая местные особенности и потребности», — подчеркнул Ибрагим Ибрагимов.

Завершая работу круглого стола, Павел Данилин поделился новыми данными, которые показывают, что «мир не ограничивается одним Западом». Так, например, во второй половине апреля российские металлурги экспортировали в Китай 400 тысяч тонн стали — в пять раз больше, чем за весь 2021 год.