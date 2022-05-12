Техас, США, , 20:40 — REGNUM Женщина из Техаса (США) утверждает, что потеряла более $800 тыс. из-за мошенников, выдававших себя за актёра Леонардо Ди Каприо. Об этом 12 мая пишет Daily Mail.

Леонардо Ди Каприо Цитата из к/ф «Великий Гэтсби». реж Баз Лурман. 2013. Австралия, США

По словам женщины, злоумышленники присылали ей сообщения в Twitter с аккаунта Леонардо Ди Каприо, на который она была подписана. Мошенники на протяжении нескольких месяцев общались с ней и рассказывали несуществующие подробности личной жизни актёра, а также его график съёмок. Позже «актёр» признался ей в любви.

После этого мошенники от имени Ди Каприо попросили помощи — якобы артист «порабощён» Церковью саентологии, а его сбережения контролируются последователями религиозного движения. В течение четырёх лет обманутая женщина переводила «актёру» деньги. Их общая сумма составила $800 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Леонардо Ди Каприо стал инвестором фирмы VitroLabs, занимающейся выращиванием кожи в лаборатории. Помимо актёра в группу инвесторов вошёл конгломерат Kering (Saint Laurent, Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga и др.), специализирующийся на продаже предметов роскоши.

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