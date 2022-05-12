Москва, , 20:38 — REGNUM Россия настаивает на открытом обсуждении на заседании СБ ООН именно потому, что создаваемые США проекты — это глобальная угроза, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины Ирина Яровая («Единая Россия»).

Ирина Яровая Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Россия настаивает на открытом обсуждении на заседании СБ ООН именно потому, что создаваемые США проекты — это глобальная угроза. Если украинский режим стал послушным вассалом и предал свой народ, это не означает, что другие страны мира безразличны к вопросам биологической безопасности и честному сотрудничеству в вопросах равной и неделимой безопасности», — цитирует Яровую пресс-служба Госдумы.

По ее убеждению, открытое заседание, заявленное Россией, позволит участвовать в заявительном порядке и странам — не членам СБ ООН, а также обеспечить полную прямую трансляцию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила на 13 мая 2022 года проведение заседания Совета Безопасности ООН по теме военных биологических программ американских лабораторий на Украине. Заседание запланировано на 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск).

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