Женева, Швейцария, , 20:32 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 363 925 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 1373 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 12 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже516 922 683 носителя вируса, подтверждено 6 259 945 случаев смерти от заболевания.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 675 952 выявленных инфицированных и 1623 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.