Нижний Новгород, 12 мая, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Международный аэропорт имени Чкалова в апреле 2022 года обслужил 63,6 тысячи пассажиров, что почти на 28,2 тысячи человек или 30,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани Нижнего Новгорода.

Андрей Репин Аэропорт «Стригино» (имени Чкалова) в Нижнем Новгороде

Отмечается, что снижение количества авиапассажиров, в первую очередь, связано с закрытием воздушного пространства над аэропортами Юга России и приостановкой полетов по международным направлениям для российских авиакомпаний.

Так, в апреле в международном сегменте объемы авиаперевозок снизились почти на 94%, а на внутрироссийских направлениях — на 17,6%.

Сильнее всего сократилось количество пассажирских авиаперевозок из Нижнего Новгорода в Москву — на 41,7% в сравнении с апрелем прошлого года.

Вместе с тем, полёты из столицы Приволжья в другие российские города за тот же период демонстрируют прирост на 14,7%.

Самыми популярными среди региональных маршрутов в апреле стали Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.