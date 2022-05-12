Магнитогорск, Челябинская область, 12 мая, 2022, 20:24 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области 27-летнего педагога будут судить за кражи ноутбуков. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, всего учитель истории похитил пять таких устройств. Кради совершались в стенах школы.

Вину в совершенном преступлении историк признал и частично возместил ущерб. Трудовые правоотношения с ним прекращены. Уголовное дело рассмотрит мировой суд.