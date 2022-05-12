Москва, 12 мая, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Российское подразделение Universal, которое занимается прокатом фильмов студии Warner Bros., вновь изменило график своих релизов. Об этом 12 мая сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Universal Pictures

Согласно новому графику, картина «Мир Юрского периода: Господство» в России покажут 16 июня 2022 года вместо 9 июня. В списке также оказались хоррор «Чёрный телефон» (21 июля вместо 23 июня), фильм ужасов «Нет» Джордана Пила (11 августа вместо 21 июля), мультфильмы «Кот в сапогах 2: Последнее желание» (22 декабря вместо 15 сентября) и «Супербратья Марио» (16 марта 2023 года вместо 22 декабря 2022 года); Зверь (25 августа вместо 11 августа).

Добавим, что дату релиза получили драма «Крид» (1 декабря) и триллер Cocaine Bear (2 марта 2023 года). График временно покинули фантастический боевик «Самаритянин» (премьера была назначена на 25 августа) и картина «Миссис Харрис едет в Париж» (должна была выйти 20 октября).

ИА REGNUM напоминает, что 10 мая 2022 года российский офис Universal впервые с марта обновил график релизов. Однако пока неизвестно, собирается ли Warner Bros. вернуться на российский рынок в ближайшее время или нет.