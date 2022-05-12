Universal опять обновила график релизов западных фильмов в России
Москва, 12 мая, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Российское подразделение Universal, которое занимается прокатом фильмов студии Warner Bros., вновь изменило график своих релизов. Об этом 12 мая сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Согласно новому графику, картина «Мир Юрского периода: Господство» в России покажут 16 июня 2022 года вместо 9 июня. В списке также оказались хоррор «Чёрный телефон» (21 июля вместо 23 июня), фильм ужасов «Нет» Джордана Пила (11 августа вместо 21 июля), мультфильмы «Кот в сапогах 2: Последнее желание» (22 декабря вместо 15 сентября) и «Супербратья Марио» (16 марта 2023 года вместо 22 декабря 2022 года); Зверь (25 августа вместо 11 августа).
Добавим, что дату релиза получили драма «Крид» (1 декабря) и триллер Cocaine Bear (2 марта 2023 года). График временно покинули фантастический боевик «Самаритянин» (премьера была назначена на 25 августа) и картина «Миссис Харрис едет в Париж» (должна была выйти 20 октября).
ИА REGNUM напоминает, что 10 мая 2022 года российский офис Universal впервые с марта обновил график релизов. Однако пока неизвестно, собирается ли Warner Bros. вернуться на российский рынок в ближайшее время или нет.