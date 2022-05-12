Москва, , 20:18 — REGNUM Минпросвещения России обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить фейковые рекомендации педагогам по показу в школах антироссийского мультфильма про Колю и Ваню, сообщила пресс-служба министерства.

Генеральная прокуратура РФ

«Минпросвещения обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить фейковые обращения к педагогам», — отметили в профильном министерстве.

В частности, в Минпросвещения поступили сигналы, что педагогам одной из алтайских школ якобы было рекомендовано показать детям антироссийский мультфильм про Ваню и Колю.

«Благодаря бдительности учителей несколько аналогичных попыток распространить подобную информацию было заблокировано и в ряде других регионов. Учителя четко отреагировали на фейковую информацию и не стали показывать такие ролики детям», — отметили в пресс-службе.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, педагогам алтайской школы МБОУ «Бобровская СОШ» было рекомендовано показать детям садистский антироссийский мультфильм про Ваню и Колю, где главные герои в цветах национальных флагов России и Украины вначале дружили, а потом начали ссориться «на переменах». От просмотра этой пробандеровского материала школьников спасло только то, что заместитель директора по воспитательной работе, разославшая по почте рекомендацию ролика 19 педагогам, увидела в нём лишь ненормативную лексику.

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия») направила обращение в Роскомнадзор с целью блокировки и предотвращения распространения фейковых роликов и вирусных ссылок с антироссийским содержанием.

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