Нью-Йорк, США, , 20:22 — REGNUM Заседание в связи с обнаружением на Украине лабораторий по созданию бакоружия запрашивает на завтра, 13 мая, в Совете Безопасности ООН Россия, написал 12 мая первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

Дмитрий Полянский Un.org

Дмитрий Полянский «Мы запросили открытое заседание Совета Безопасности ООН, чтобы представить новые доказательства по военным биологическим программам, проводившимся в лабораториях США на Украине».

Уточняется, что мероприятие должно состояться в 10:00 (время Нью-Йорка).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 мая, российские военные рассказали о новых фактах, которые были установлены в ходе спецоперации ВС РФ на Украине и касающиеся американской деятельности по созданию на украинской территории биологического оружия.

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