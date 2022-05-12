Лондон, 12 мая, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Британо-пакистанский актёр Риз Ахмед снимется в новой экранизации пьесы «Гамлет» Уильяма Шекспира. Об этом пишет портал KinoNews 12 мая.

Кадр из интервью на телевидении Риз Ахмед

Известно, что в предстоящей картине Ахмед сыграет главную роль, а её режиссёром выступит Энейл Кария («Долгое прощание»). Действие самого фильма развернется в современном мире, однако во многом сюжет будет схож с оригинальной версией пьесы.

Напомним, что Риз Ахмед получил известность благодаря ролям в «Дороге на Гуантанамо», «Четырёх львах» и «Стрингере». В 2021 году стал номинантом на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.