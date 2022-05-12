Вашингтон, , 20:29 — REGNUM Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл призвал верхнюю палату Конгресса поддержать новый пакет помощи для Украины, сообщает Reuters.

США — Украина, деньги Иван Юдинцев © ИА REGNUM

Речь идет о выделение Киеву $40 млрд в рамках нового пакета помощи, за который Сенат должен проголосовать вслед за палатой представителей, которая ранее на неделе уже одобрила выделение столь крупной суммы.

«Я решительно поддерживаю очередной пакет военной помощи, который палата представителей приняла подавляющим двухпартийным большинством. Я надеюсь, что Сенат сможет рассмотреть и принять этот законопроект сегодня», — заявил политик во время заседания в Сенате.

Напомним, 11 мая на сайте нижней палаты Конгресса США был опубликован протокол голосования, согласно которому палата представителей утвердила выделение дополнительного пакета помощи Киеву на рекордную сумму в размере около $40 млрд.

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