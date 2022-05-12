Москва, 12 мая, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия») направила обращение в Роскомнадзор с целью блокировки и предотвращения распространения фейковых роликов и вирусных ссылок с антироссийским содержанием, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая. Поводом стала ситуация в одной из школ Алтайского края, учителям которой поступила на электронную почту ссылка на фейковый ролик, содержащий откровенную ложь, сцены насилия и ненормативную лексику.

Эмблема Роскомнадзора

«Учителя проявили бдительность и не допустили распространения этого ролика в школе. Но война против нас ведётся по всем полям. И как видим, те, кто ее ведёт, пытается воздействовать и на наших детей. Мы этого не допустим. Министерство просвещения уже обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить фейковые обращения к педагогам. Я со своей стороны направила обращение в Роскомнадзор с информацией о данном инциденте, а также с просьбой блокировки данного ролика и выявления тех инструментов и вирусных схем, в результате которых такая информация может попадать к детям», — сообщила Казакова.

«Наша задача защитить детей от лжи, сделать все, чтобы дети находились в безопасном для них информационном пространстве и в школе, и дома», — подчеркнула она.

Педагогам алтайской школы МБОУ «Бобровская СОШ» было рекомендовано показать детям садистский антироссийский мультфильм про Ваню и Колю, где главные герои в цветах национальных флагов России и Украины вначале дружили, а потом начали ссориться «на переменах». От просмотра этой пробандеровской дикости школьников спасло только то, что заместитель директора по воспитательной работе, разославшая по почте рекомендацию ролика 19 педагогам, увидела в нём лишь ненормативную лексику.