Тюмень, 12 мая, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Разжигание межнациональной розни, которое демонстрируется в ролике, предложенном для просмотра в алтайской школе, должно быть уголовно наказуемо. Это прямая пропаганда нацизма, высказал своё мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM координатор «Молодой гвардии» по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.

Цитата из видео «Мультфильм про Ваню и Колю»

Сейчас, когда ситуация с рекомендацией к просмотру антироссийского ролика в алтайской школе вышла в широкие массы, и уже звучат различные оправдания поступка завуча, которая рекомендовала учителям к просмотру мультфильм, содержание которого она, вероятно, сама не поняла, нужно задуматься о самом способе донести до школьников события на Украине.

«Российская молодежь — талантлива и умна, и может отличить правду от пропаганды без мультфильмов. Вместо «объясняющих мультиков» следует показывать факты военных преступлений ВСУ и нацбатальонов, неонацизма и национализма, процветающих на территории Украины. Документальная правда, рассказы живущих на Донбассе людей, реальность — она сильнее мультфильма, который всё-таки является плодом воображения. Чтобы защитить детей от антироссийской пропаганды, нужно также обучать их критическому мышлению. В этом случае подростки смогут сами фильтровать информацию в эпоху информационной войны. И мультфильмы вряд ли могут служить аргументами в контрпропаганде. Необходимо также проводить работу с педагогами. Провести, в свою очередь, повышение квалификации на тему работы с экстремистскими материалами, выявления экстремизма среди подростков и методов работы с ними», — считает Владимир Сбитнев, который недавно вернулся из Мариуполя, где находился с гуманитарной миссией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае педагогам Бобровской школы было рекомендовано показать детям садистский антироссийский мультфильм про Ваню и Колю, главные герои которого в цветах национальных флагов России и Украины сперва дружили, но потом начали ссориться вплоть до кровопролития. При этом заместитель директора по воспитательной работе увидела в мультфильме лишь «ненормативную лексику». А после разразившегося скандала она и вовсе заявила, что «ошибка была обнаружена, это внутренние дела школы».