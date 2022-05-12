Москва, , 20:04 — REGNUM Недалеко от Харькова крылатыми ракетами воздушного базирования ВКС РФ поразили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США, сообщил вечером 12 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ракетоносец Ту-95МС Tupolev.ru

Также ракетные удары ВКС наносились по пунктам управления, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы и техники украинских нацистов.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за день поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов в районе Соледар Донецкой Народной Республики, а также в районе Харькова радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

В результате ударов уничтожены более 170 националистов, выведена из строя 41 единица военной техники», — сказал Конашенков.

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