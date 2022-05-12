Саранск, 12 мая, 2022, 20:03 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 17 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 66 052 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе подтвердили 67 569 случаев заражения коронавирусом, из них 36 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1384 человека, за минувшие сутки скончался один человек. Накануне в республике среди пациентов с коронавирусом был зарегистрирован один летальный случай.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки был госпитализирован 31 пациент, накануне в больницы попали шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 37 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 30 жителей республики.