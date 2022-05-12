Вашингтон, 12 мая, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Белый дом припустил флаги, отмечая скорбный рубеж в один миллион смертей от COVID-19, сообщает 12 мая Reuters.

Джо Байден

Президент США Джо Байден назвал достигнутый уровень смертности «трагической вехой» и призвал американцев «сохранять бдительность» в условиях продолжающейся пандемии.

Рубеж в один миллиона смертей от COVID-19 преодолен в США спустя примерно два года после введения коронавирусных ограничений. Число умерших составляет больше, чем все население Сан-Франциско или Сиэтла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден объявил, что США намерены поделиться технологиями, используемыми для производства вакцин от COVID-19, через Всемирную организацию здравоохранения.