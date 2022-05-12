Йошкар-Ола, 12 мая, 2022, 20:00 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 12 мая прививки от коронавируса сделали 411 254 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Yarregion.ru Вакцинация от коронавируса

Из указанного числа полный курс вакцинации прошли 397 203 жителя региона.

В структуре привитых 30,7% составляют граждане в возрасте старше 60 лет — 126 454 человека. Полностью вакцинированы 121 456 пожилых жителей Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 12 мая лечение получают 58 пациентов, из них у 18 человек подтверждено заражение коронавирусом. У всех 58 пациентов диагностирована пневмония.