Сыктывкар, , 19:59 — REGNUM В Коми до смерти избили бездомного мужчину, по подозрению в совершении преступления задержаны трое юношей, двое из них — несовершеннолетние, сообщает республиканский СУ СКР.

Трудные подростки Цитата из х/ф «Путёвка в жизнь». Реж. Николай Экк. 1931. СССР

По данным следствия, в районе дома по улице Советской села Визинга 18-летний местный житель и двое его несовершеннолетних знакомых, действуя группой лиц, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений во время ссоры жестоко избили 49-летнего мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В отношении подозреваемых в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске подростки убили прохожего из-за телефона.