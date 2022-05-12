Москва, 12 мая, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Гуманитарная миссия #МыВместе и партии «Единая Россия» прибыла в освобожденный Скадовск в Херсонской области. Добровольцы совместно с военными и Росгвардией доставили местным жителям более восьми тонн гуманитарных наборов.

Денис Абрамов, ИА REGNUM Гуманитарная помощь

Во время поездки депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич пообщался с молодежью. Итоги разговора неутешительны. В школах ребятам преподают искаженную информацию об истории России и Украины, а также о Великой Отечественной войне и ее героях. На вопрос кто такой Степан Бандера, многие школьники ответили: «Батька наш, герой».

«Ребята от 13 до 17 лет. Разговаривали об истории. Они даже не знают, когда началась Великая Отечественная война. Зато на вопрос, кто такой Степан Бандера говорят, что он герой. А то, что он националист и фашист, даже не в курсе. Спросил у них, знают ли они про Хатынь, где заживо сожгли целую деревню, в том числе 75 детей… тоже не знают. Некоторые молодые люди на освобожденных территориях Украины путают национализм с патриотизмом. А все потому, что в библиотеках, в том числе и деревенских, присутствует литература, пропагандирующая национализм и фашизм. Думаю, что в ближайшее время мы эту ситуацию исправим», — отметил Игорь Кастюкевич.

По словам депутата Госдумы, гуманитарная миссия #МыВместе и партии «Единая Россия» займется поставками учебной и художественной литературы не только в учебные заведения, но и в библиотеки населенных пунктов Херсонской области.

В ходе поездки добровольцы выясняли потребности в медикаментах у жителей и в учреждениях здравоохранения. В Скадовске участники гуманитарного конвоя посетили отделение экстренной медицинской помощи больницы. Но там от помощи добровольческой миссии по началу отказывались. Потом, правда, заверили, что предоставят всю имеющуюся потребность в лекарствах.

«Я как дежурный врач буду принимать помощь только от Украины», — заявил один из сотрудников учреждения, не пожелавший назвать свое имя.