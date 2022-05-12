Гуманитарная миссия #МыВместе и ЕР прибыла в освобожденный Скадовск
Москва, 12 мая, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Гуманитарная миссия #МыВместе и партии «Единая Россия» прибыла в освобожденный Скадовск в Херсонской области. Добровольцы совместно с военными и Росгвардией доставили местным жителям более восьми тонн гуманитарных наборов.
Во время поездки депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич пообщался с молодежью. Итоги разговора неутешительны. В школах ребятам преподают искаженную информацию об истории России и Украины, а также о Великой Отечественной войне и ее героях. На вопрос кто такой Степан Бандера, многие школьники ответили: «Батька наш, герой».
По словам депутата Госдумы, гуманитарная миссия #МыВместе и партии «Единая Россия» займется поставками учебной и художественной литературы не только в учебные заведения, но и в библиотеки населенных пунктов Херсонской области.
В ходе поездки добровольцы выясняли потребности в медикаментах у жителей и в учреждениях здравоохранения. В Скадовске участники гуманитарного конвоя посетили отделение экстренной медицинской помощи больницы. Но там от помощи добровольческой миссии по началу отказывались. Потом, правда, заверили, что предоставят всю имеющуюся потребность в лекарствах.