Йошкар-Ола, 12 мая, 2022, 19:55 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 12 мая лечение получают 58 пациентов, из них у 18 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

У всех 58 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 49 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из девяти пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) подключен один человек. 13 пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы два человека, выписаны девять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 мая выздоровели с начала пандемии 43 363 жителя республики, за последние сутки выписаны пять человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 549 случаев заражения коронавирусом, из них семь — за последние сутки.