Турин, Италия, 12 мая, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Конкурс песни «Евровидение-2022» втянут в секс-скандал. Об этом 12 мая пишет Daily Mail.

hentilpej «Евровидение»

По данным СМИ, несколько женщин-волонтёров, работающих на мероприятии в Турине (Италия), заявили, что их «щупали» и «трогали» во время вечеринки, посвященной началу конкурса. Девушки утверждают, что неподобающе себя вели «танцоры иностранного певца», однако они не называют их имена.

При этом Мартин Остердал из Европейского вещательного союза (EBU), который организует фестиваль, сказал, что ему «неизвестно о каких-либо жалобах». Представительница городского совета Турина, которая курирует работу волонтёров, Алессандра Айрес прокомментировала новости о неподобающем поведении: «Если бы я заметила что-то подобное, я бы вмешалась и остановила мероприятие. Уверяю вас, я всё время была на вечеринке, и ничего подобного не происходило».

ИА REGNUM напоминает, что «Евровидение-2022» проходит с 10 по 14 мая в Турине. Россия не принимает участие в конкурсе по решению Европейского вещательного союза (EBU) из-за проведения специальной военной операции на Украине.