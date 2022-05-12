Йошкар-Ола, , 19:52 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 12 мая выздоровели с начала пандемии 43 363 жителя республики, за последние сутки выписаны пять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 549 случаев заражения коронавирусом, из них семь — за последние сутки. 1086 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 27 апреля до настоящего момента не было зарегистрировано ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19.

За день в ковид-стационы региона госпитализировали 16 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 11 мая лечение получали 65 пациентов, из них у 21 человека подтверждено заражение коронавирусом.