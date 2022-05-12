Ульяновск, 12 мая, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В Барышском районе Ульяновской области проводится проверка по факту угона трактора у местного предпринимателя. Об этом сообщает УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Трактор

Припаркованный возле одного из домов трактор стоимостью 300 тыс. рублей угнали у бизнесмена в Барышском районе. В совершении преступления подозревают 30-летнего ранее судимого безработного жителя.

По предварительным данным полиции, злоумышленник «планировал на время забрать трактор и доехать на нем до соседнего села», но не смог справиться с управлением и вылетел в кювет.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года в Ульяновской области угнали ВАЗ-2106 и сдали его в пункт приёма металлолома. Предварительно правоохранители установили, подозреваемый разбил окно автомобиля, завёл двигатель и стал кататься по посёлку, а затем сдал его на цветмет.

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