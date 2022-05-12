Лондон, , 20:09 — REGNUM Российский миллиардер Роман Абрамович продает футбольную команду лондонского «Челси», сообщает 12 мая Reuters.

Роман Абрамович Marina Lystseva

Покупателем стала группа во главе с совладельцем «Лос-Анджелес Доджерс» Тоддом Боэли. Сделка оценивается в $3 млрд.

Ранее Великобритания дала Абрамовичу 81 день на продажу лондонского «Челси». Крайний срок — 31 мая 2022 года. Если до указанной даты Абрамович не сможет продать клуб, лига не сможет гарантировать выживание «Челси» как функционирующей структуры.

Роман Абрамович владеет лондонским клубом с 2003 года. Стоимость акций, приобретенных российским бизнесменом, составила почти $50 млн. С того времени «пенсионеры» выиграли все возможные клубные трофеи.

На данный момент «Челси» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии с 16 победами и 56 набранными очками.