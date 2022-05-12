Мурманск, , 19:47 — REGNUM В Мурманской области масочный режим станет рекомендательным. Об этом в ходе прямой линии «Вконтакте» сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Масочный режим в кафе © ИА REGNUM

«Ситуация, с уверенностью можем сказать, достаточно стабильная. Количество заболевших за сутки — в районе десяти. В ближайшие дни мы в свое постановление внесем изменение о рекомендательном характере масок на нашей территории», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве масочный режим был отменен 15 марта.