Череповец, Вологодская область, 12 мая, 2022, 19:41 — ИА Регнум. В Череповце из окна детского сада выпал шестилетний ребёнок, сообщает 35MEDIA.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Журавли в окнах детского сада

По данным здания, инцидент произошел 11 мая. Воспитатель подготовительной группы к концу рабочего дня пришла на репетицию выпускного, взяв с собой сына. Оставшись в группе без присмотра взрослых, мальчик залез на подоконник и выпрыгнул из окна.

С переломами и закрытой черепно-мозговой травмой ребенка госпитализировали. По данному факту правоохранители проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии сегодня, 12 мая, погибла выпавшая из окна девочка.