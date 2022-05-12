Вашингтон, 12 мая, 2022, 19:54 — ИА Регнум. В США растет число компаний, предлагающих льготы своим сотрудникам, которым может понадобиться поехать в соседние штаты для доступа к услугам аборта, поскольку законодательные органы некоторых штатов ужесточают ограничения, сообщает 12 мая Reuters.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Конституция США

Беспрецедентная утечка судебных документов, произошедшая в СМИ в начале мая, показала, что Верховный суд США намерен проголосовать за отмену знакового решения от 1973 года по делу Роу против Уэйда, которое легализовало аборты по всей стране.

Уже семь крупных американских компаний разработали для своих американских сотрудников новые льготы в сфере здоровоохранения, включая покрытие затрат на аборты или проезда для проведения абортов за пределами штата.

В список вошли такие компании, как Citigroup, Yelp, Amazon, Levi Strauss, United Talent Agency, Tesla и Microsoft.

Новость появилась на фоне того, как некоторые республиканские штаты начали запрещать проведение аборта после шести недель беременности. Демократические штаты, в числе которых Нью-Йорк, разрешают проводить аборты почти на любом сроке, но дорога на север страны многим южанам не по карману.