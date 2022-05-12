Москва, , 19:40 — REGNUM Блогеры Даня Милохин и Айм Катюша (Екатерина Толстопятова) стали гостями шоу «Ты меня знаешь». Выпуск с их участием доступен в сервисе The Hole с 12 мая.

Даня Милохин Скриншот с YouTube

В рамках шоу, Милохин и Айм Катюша отвечали на вопросы друг о друге. Блогеры публично признались, что состоят в отношениях.

ИА REGNUM напоминает, что слухи о романе Милохина и Айм Катюши появились в январе 2022 года. Пользователи Сети заметили, что блогеры стали чаще проводить время в компании друг друга и снимать общие ролики. Однако официально пара не подтверждала свои отношения.

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