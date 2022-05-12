Орадя, , 19:40 — REGNUM На территории гражданского аэропорта города Орадя в северо-западной Румынии обнаружены несколько неразорвавшихся боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом 12 мая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Обезвреживание снаряда Mil.ru

Согласно официальной информации, речь идет о трех артиллерийских снарядах предположительно немецкого производства. Отмечается, что они находились на небольшой глубине под слоем асфальта в так называемом техническом отделении городской воздушной гавани.

На место инцидента были срочно вызваны подразделения МЧС Румынии. Впоследствии пиротехники взорвали указанные снаряды на специальном полигоне.

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