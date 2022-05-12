Москва, , 19:38 — REGNUM Курс рубля значительно вырос по отношению к доллару и евро на торгах в четверг, 12 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 63,30 рубля, что на 3 рубля 90 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро упал на 5 рублей 24 копейки и достиг 65,26 рубля.

Таким образом, доллар опустился до минимального значения с февраля 2020 года, а евро — с июня 2017 года.