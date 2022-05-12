Москва, 12 мая 2022, 19:36 — REGNUM Российская певица Надежда Бабкина собирается продолжить исполнять украинские песни. Об этом пишет информационное агенство «РИА Новости» 12 мая.

Надежда Бабкина
Надежда Бабкина
Kremlin.ru

«Этот запрет не мешает мне исполнять украинские и казачьи песни, которые звучат в спектаклях театра «Русская песня»… Что до решения не пускать меня в страну — это от бессилия. Только бессильный и озлобленный человек думает о том, как побольнее укусить, ущипнуть». Также исполнительница отметила, что гордится тем, что родилась и живёт в России.

Напомним, что в 2015 году Надежда Бабкина была объявлена персоной нон-града на Украине. Поводом для подобного ограничения стало исполнение певицей песен на русском языке на украинских концертах.