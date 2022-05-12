Москва, , 19:36 — REGNUM Российская певица Надежда Бабкина собирается продолжить исполнять украинские песни. Об этом пишет информационное агенство «РИА Новости» 12 мая.

Надежда Бабкина Kremlin.ru

«Этот запрет не мешает мне исполнять украинские и казачьи песни, которые звучат в спектаклях театра «Русская песня»… Что до решения не пускать меня в страну — это от бессилия. Только бессильный и озлобленный человек думает о том, как побольнее укусить, ущипнуть». Также исполнительница отметила, что гордится тем, что родилась и живёт в России.

Напомним, что в 2015 году Надежда Бабкина была объявлена персоной нон-града на Украине. Поводом для подобного ограничения стало исполнение певицей песен на русском языке на украинских концертах.