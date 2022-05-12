Тегеран, 12 мая, 2022, 19:33 — ИА Регнум. На переговоры в Тегеран прилетел эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, сообщает 12 мая Anadolu.

Официальный сайт президента Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси и Тамим бин Хамад Аль Тани в Катаре

В аэропорту «Мехрабад» его встретил вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. На переговорах с президентом Ирана Сейидом Ибрахимом Раиси Аль Тани обсудит ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений, а также геополитики и Ближнего Востока.

В это же время в Тегеран прибыл координатор переговоров по ядерной сделке в Вене и главный переговорщик ЕС Энрике Мор. Агентство отмечает, что Катар совершает шаг по реанимированию переговоров США и Ирана.