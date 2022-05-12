Ставрополь, , 19:25 — REGNUM В Донбасс доставлена очередная партия гуманитарной помощи. Необходимые лекарства и аппараты Илизарова привезли в Донецк терские казаки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 12 мая.

Терские казаки привезли в Донецк медикаменты vsko.ru

Для бойцов и мирных жителей казаки привели медикаменты, в республиканский травматологический центр министерства здравоохранения ДНР — оборудование, необходимое для лечения сложных переломов, аппараты Илизарова.

Организацией сбора медикаментов и медицинских аппаратов занялись представители фонда «Терского общества любителей казачьей старины». Аппараты Илизарова казаки нашли в одном из городов России. Необходимую сумму на закупку пяти новых аппаратов собрали за два дня. Пожертвования приходили из соседней Кубани, из других регионов России и зарубежья. Оставшиеся средства казаки направили на закупку предметов для полевой, экстренной хирургии и передали в медикам одной из воинских частей на передовой.

Большое количество медикаментов прислали общины терских казаков Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это капельницы, скальпели, медицинская одежда, прочие расходные материалы.

«Это бесценный подарок, который поможет вернуть здоровье очень многим людям. — В условиях боевых действий немало пострадавших и среди военнослужащих, и среди мирного населения, в том числе, детей», — отметил врио главного врача республиканского травматологического центра Андрей Боряк.

Защитникам Донбасса казаки передали письма от школьников из Минеральных Вод.

Терские казаки продолжат оказывать помощь братскому народу Донбасса.