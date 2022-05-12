Вашингтон, , 19:21 — REGNUM Актриса Эшли Джадд рассказала о том, как умерла её мать, кантри-певица Наоми Джадд. Об этом 12 мая пишет Daily Mail.

Свеча Sammedan

По словам актрисы, певица покончила жизнь самоубийством в своём доме 30 апреля 2022 года. Эшли Джадд в тот день гостила в доме у своей матери. В какой-то момент она вышла на улицу, чтобы встретить гостя, но, вернувшись, обнаружила Наоми Джадд мёртвой.

Актриса добавила, что последние несколько лет её мать страдала от депрессии. Болезнь сопровождалась паническими атаками и угрозами суицида.

ИА REGNUM напоминает, что Наоми Джадд начала свою музыкальную карьеру в 1983 году, основав дуэт The Judds с дочерью Вайнонной. Группа записала несколько студийных альбомов и была удостоена пяти премий «Грэмми».

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