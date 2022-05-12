Киев, , 19:34 — REGNUM Украинская певица Лобода (Светлана Лобода) отказывается извиняться перед российскими слушателями. Об этом 12 мая пишет портал StarHit со ссылкой на представителя артистки.

Светлана Лобода Okras

«‎Любые комментарии в текущем моменте будут излишними. Артистка отменила все свои выступления на территории РФ. Это очередной вброс провокаторов, неучей и дезинформаторов», — заявил менеджер певицы. Примечательно, что незадолго до этого в Сети появилась информация о том, что Лобода собирается публично попросить прощения у российской аудитории.

Напомним, что в марте 2022 года Лобода попала в список нежелательных звёзд на Украине. Позднее исполнительнице запретили въезд в Россию на 50 лет.

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