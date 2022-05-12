Архангельск, , 19:19 — REGNUM Ситуация с попыткой показать антироссийский мультфильм алтайским школьникам показывает, что пора обратить внимание на идеологическую подготовку кадров. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил руководитель Клуба молодых избирателей Архангельской области Кирилл Кольцов.

Россия Алексей Колчин © ИА REGNUM

« Для начала надо разобраться что это глупость или идеологическая диверсия, но ситуация показывает, что пора обратить внимание на подготовку кадров и вообще понимание служащими разных бюджетных учреждений того момента, в котором находится наша страна, — заявил Кольцов. — У России есть национальные интересы. Но в нашем обществе есть граждане, которые или не понимают этого, или просто живут в отрыве от реальности, в фантазии «европейского образа жизни», одной из главных ценностей котрого является потребление. Эти граждане просто или не понимают или не принимают мысль о том, что защита страны важнее бытовухи. При этом они конечно же не предатели, они просто не сориентировались. Но то, что простительно обычным гражданам, недопустимо для служащих или чиновников. И нам важно вести грамотную подготовку кадров и идеологическую работу, чтобы были правильно сформулированы и донесены до всех граждан наши национальные интересы. Чтобы наша элита, сохраняя внутриполитическую конкуренцию на выборах, тем не менее, была консолидирована в вопросах внешней политики, в защите и отстаивании интересов нашей Родины».

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае разразился скандал вокруг садисткого антироссийского видеоролика, который был рекомендован к показу школьникам. Показывать ролик не стали из-за ненормативной лексики. От комментариев руководство школы отказывается, указывая на то, что инцидент — внутреннее дело учреждения.