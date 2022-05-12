Архангельск, 12 мая, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Ситуация с попыткой показать антироссийский мультфильм алтайским школьникам показывает, что пора обратить внимание на идеологическую подготовку кадров. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил руководитель Клуба молодых избирателей Архангельской области Кирилл Кольцов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Россия

«Для начала надо разобраться, что это, глупость или идеологическая диверсия, но ситуация показывает, что пора обратить внимание на подготовку кадров и вообще понимание служащими разных бюджетных учреждений того момента, в котором находится наша страна, — заявил Кольцов. — У России есть национальные интересы. Но в нашем обществе есть граждане, которые или не понимают этого, или просто живут в отрыве от реальности, в фантазии «европейского образа жизни», одной из главных ценностей которого является потребление. Эти граждане просто или не понимают, или не принимают мысль о том, что защита страны важнее бытовухи. При этом они, конечно же, не предатели, они просто не сориентировались. Но то, что простительно обычным гражданам, недопустимо для служащих или чиновников. И нам важно вести грамотную подготовку кадров и идеологическую работу, чтобы были правильно сформулированы и донесены до всех граждан наши национальные интересы. Чтобы наша элита, сохраняя внутриполитическую конкуренцию на выборах, тем не менее была консолидирована в вопросах внешней политики, в защите и отстаивании интересов нашей Родины».

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае разразился скандал вокруг садисткого антироссийского видеоролика, который был рекомендован к показу школьникам. Показывать ролик не стали из-за ненормативной лексики. От комментариев руководство школы отказывается, указывая на то, что инцидент — внутреннее дело учреждения.