Черкесск, 12 мая, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов обнародовал свои доходы за 2021 год. В течение прошлого отчетного периода он заработал почти 1,729 млн рублей, что на 464,4 тыс. рублей больше, чем в 2020 году. Рост доходов составил около 30%. Заработок супруги главы КЧР в 2021 году уменьшился с 227,2 тыс. рублей до 155,8 тыс. рублей.

Kremlin.ru Рашид Темрезов

Собственной недвижимости у Темрезова нет. Зато у супруги главы республики в собственности числятся земельный участок (1492 кв. м), жилой дом (80 кв. м), три квартиры (48, 83 и 96 кв. м), гараж (57 кв. м), два складских помещения (68 и 131 кв. м).

В пользовании у главы Карачаево-Черкесии и его жены имеются жилой дом (522 кв. м) и земельный участок (758 кв. м). Кроме того, у Темрезова имеется автомобиль «ГАЗ-21».