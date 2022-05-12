Вашингтон, 12 мая 2022, 19:12 — REGNUM Тайваню нужно помогать оружием, как и Украине, сообщила 12 мая помощник американского госсекретаря по военно-политическим делам Джессика Льюис в письменном заявлении.
Документ был прочитан на слушаниях в Сенате, посвящённых Украине. Отметив, что «уроки Украины» американцам следует «применить к Тайваню», Льюис заявила:
Напомним, накануне, 11 мая, в Госдепе заявили, что не поддерживают «независимость» Тайваня, считая его частью Китая. При этом США не намерены отказываться от собственных отношений с Тайванем, не связанных с Китаем.
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