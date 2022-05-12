Беверли-Хиллз, США, , 19:10 — REGNUM Британская певица Адель приобрела особняк актёра Сильвестра Сталлоне в Беверли-Хиллз (США). Об этом 12 мая пишет Daily Mail.

Певица Адель Скриншот с YouTube

Ранее в своих соцсетях Адель опубликовала фото с возлюбленным Ричем Полом на фоне их нового дома. Как отмечает издание, особняком, в котором теперь живёт певица, раньше владел актёр Сильвестр Сталлоне. По данным СМИ, недвижимость обошлась паре в $58 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Адель уволила свою команду, которая организовывала её выступление в Лас-Вегасе (США). Это произошло после скандала с отменой шоу, которое она и её сотрудники не успели подготовить из-за пандемии коронавируса.

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