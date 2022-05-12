Лондон, , 19:09 — REGNUM Британия приняла решение поставить украинским нацистам системы ПВО ближнего радиуса действия, заявил 12 мая британский министр Бен Уоллес в интервью газете Washington Post.

Бен Уоллес © Richard Townshend

По словам Уоллеса, он принял такое решение, чтобы России «было ещё сложнее достигать своих целей на Украине».

«Это не ПВО дальнего действия, но это осложнит выполнение задач ВВС», — заявил Уоллес.

Ранее Уоллес заявил, что Лондон поставляет Киеву оружие, но не планирует вступать в прямой военный конфликт с Россией.

Напомним, по неофициальным данным, руководство войсками украинских нацистов осуществляется с прямым участием как британских офицеров, так и военных специалистов из других стран НАТО.

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