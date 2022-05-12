Лондон, 12 мая, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Британия приняла решение поставить украинским нацистам системы ПВО ближнего радиуса действия, заявил 12 мая британский министр Бен Уоллес в интервью газете Washington Post.

Richard Townshend Бен Уоллес

По словам Уоллеса, он принял такое решение, чтобы России «было ещё сложнее достигать своих целей на Украине».

«Это не ПВО дальнего действия, но это осложнит выполнение задач ВВС», — заявил Уоллес.

Ранее Уоллес заявил, что Лондон поставляет Киеву оружие, но не планирует вступать в прямой военный конфликт с Россией.

Напомним, по неофициальным данным, руководство войсками украинских нацистов осуществляется с прямым участием как британских офицеров, так и военных специалистов из других стран НАТО.