Бишкек, , 19:03 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии в скором времени закроет 300 частных медицинских клиник. Об этом заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, передаёт издание «Новые лица».

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По словам главы Минздрава, такое решение он принял по итогам внеплановой проверки частных медицинских учреждений.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что лишь около 4% частных клиник имеют лицензию и отвечают всем требованиям Министерства здравоохранения.

«Оказывается, их уже 30 лет никто не проверял. Они работали без ничего — без лицензии и без соблюдения элементарных санитарных норм», — возмутился Бейшеналиев.

Также министр сообщил, что на одном из рынков столицы Киргизии нелегально работали восемь абортариев, каждый из которых ежедневно делал по 20 абортов.

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