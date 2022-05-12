Калуга, 12 мая, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Рабочая встреча губернатора Калужской области Владислава Шапши и министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова состоялась сегодня, 12 мая, в Калуге в рамках работы Всероссийского семинара-совещания руководителей органов исполнительной власти, осуществляющих госуправление в сфере образования.

Пресс-служба правительства Калужской области Рабочая встреча губернатора Калужской области Владислава Шапши и министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова 12.05.2022

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, Владислав Шапша поблагодарил главу федерального ведомства за возможность реализации на территории области проекта по созданию первого в России Федерального технопарка профессионального образования. «Для нас это важно: мы очень много усилий предприняли и предпринимаем для того, чтобы подготовить профессиональные кадры для нашей промышленности. У нас продолжается инвестиционный процесс. Растет количество востребованных специальностей», — сказал губернатор.

Он также проинформировал Сергея Кравцова о системе образования Калужской области. В частности, Владислав Шапша отметил готовность региона расширить свое участие в федеральной программе капитального ремонта школ. В этом году в программе участвуют десять школ, всего в планах до 2026 года капитально отремонтировать 49 учебных заведений. «Просим оказать содействие — расширить возможность участия школ области в этой программе. У нас такая потребность есть», — пояснил он.

Сергей Кравцов заверил главу региона в том, что предложения будут рассмотрены. По оценке федерального министра, успешное развитие экономики области, системы образования позволяет открыть в регионе первый Федеральный технопарк профессионального образования.

«С учетом тех заделов, которые уже есть в Калужской области, с учетом динамично развивающейся экономики области, мы приняли решение, что этот федеральный центр будет в Калуге. Сегодня мы об этом официально объявили всем региональными министрам. В Калуге уже действует наш филиал — институт профессионального образования. Мы надеемся, что к концу 2022 года центр начнет свою работу. И затем в течение двух лет нужно будет его развивать, дооснащать. Сюда будут приезжать мастера производственного обучения из всех регионов страны», — подчеркнул Сергей Кравцов.