Барнаул, 12 мая, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Ни одно алтайское СМИ не решилось проинформировать об истории с рассылкой рекомендаций о намерении показать школьникам МБОУ «Бобровская СОШ» антироссийского мультфильма про «Ваню» и «Колю». Ведущие СМИ региона предпочли отмолчаться, хотя при первичном разговоре с родителями школьников, которых шокировала данная информация, высказывали заинтересованность, видели проблему и выражали готовность оказать информационную поддержку. Наиболее доходчиво о причинах отказа в переписке с местной жительницей Анной Прокоповой, у которой дочь учится в данной школе, рассказал сотрудник алтайской редакции «Московского комсомольца на Алтае». С разрешения инициатора переписки редакция ИА REGNUM приводит ответ:

Цитата из видео Фрагмент антироссийского фильма, который хотели показать алтайским школьникам

«Все таки мы — «МК на Алтае» не будем об этом писать. Я принял такое решение, как главный редактор этого издания. Я несколько раз звонил завучу, но она не берет. Так что поговорить не удалось. Все-таки склоняюсь к версии, что она сделала это случайно. «Демократичный» ютуб по запросу «Мультфильм Ваня и Микола» выдает очень много украинских версий мультика, в том числе тот вариант с убийствами. Неопытному пользователю сложно понять, не отсмотрев мультфильм. Вероятно, она и взяла одну из ссылок без умысла.

По поводу этой цитаты: «Коллеги, это видео содержит ненармотивную лексику, извините, не увидела. Сегодня заменю материал или просто БЕЗ него.» Вполне нормальное объяснение. Вместо долгого этого расписывания просто указала там мат, поэтому убираем. Если сказать «там убийства», поэтому убираем, то возникнет еще больше недопонимания и вопросов. Я сначала подумал, что она написала нечто «Если бы не маты, то я бы распространило это видео, только маты меня удерживают». Видимо, я вас не понял в разговоре. Но в ее исходной цитате ничего такого не было.

Важно, что дети в итоге не увидели этот ролик. Это хорошо и это самое главное. И она сама остановила распространение видео, сделав уточнение.

Мне жаль ее по человечески, если она сделала это ненарочно. После такой публикации, органы будут обязаны отреагировать и ее могут даже уволить. Для меня это выглядит, как будто я сделал донос на человека не разобравшись в ситуации. Я не хочу кому-то так портить жизнь ради публикации. Если бы она сознательно показала такой ролик детям в классе, тогда никакого сочувствия. А здесь все-таки случайность. Поэтому «МК на Алтае» отказывается писать на эту тему».

Как сообщало ИА REGNUM, еще в марте 2022 года педагогам алтайской школы МБОУ «Бобровская СОШ» было рекомендовано показать детям садистский антироссийский мультфильм про Ваню и Колю, где главные герои в цветах национальных флагов России и Украины вначале дружили, а потом начали ссориться «на переменах».

Из дальнейшего контекста следует, что в течение в восьми лет «Ваня» избивал «Колю»: надев на себя одежду цвета флага Украины, говорил всем, что тот сам себя избивает. Далее следует кровавая расправа с расчленёнкой Вани (России). Показ не состоялся по той причине, что руководство школы усмотрело в видео лишь ненормативную лексику. Ни прокуратура, ни другие надзорные органы ничего не предприняли.

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