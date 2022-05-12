Чернигов, Украина, , 18:56 — REGNUM Демонтаж памятника «Три сестры» сносят на Украине, сообщает 12 мая телеграм-канал «Милитарист».

Русофобия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, памятник «Три сестры» расположен на стыке границ России, Белоруссии и Украины, посвящён дружбе русского, белорусского и украинского народов. Был торжественно открыт 3 мая 1975 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на волне русофобии в Чернигове в конце апреля снесли памятник А. С. Пушкину. Его перевезли в исторический музей Чернигова.

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