Вашингтон, , 18:43 — REGNUM Сервис Netflix опубликовал дебютный тизер сериала Resident Evil («Обитель зла») по одноимённой видеоигре. Об этом 12 мая пишет «Канобу».

Resident Evil 2 steamXO

Главные роли в шоу исполнят Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт, Паола Нуньес и другие. Премьера проекта запланирована в сервисе на 14 июля 2022 года.

Добавим, что, по сюжету, события происходят в 2036 году — спустя 14 лет после распространения вируса. В центре повествования шоу будет находиться девочка-подросток Джейд Вескер (дочь одного из главных антагонистов франшизы Альберта Вескера) — она будет пытаться разгадать тайны её отца и корпорации «Амбрела».

Читайте ранее в этом сюжете: Джоди Комер сыграет в новом сериале Адама Маккея