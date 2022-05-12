Лондон, , 18:34 — REGNUM Британия не вступала и не будет вступать в прямой военный конфликт с Россией из-за событий на Украине, заявил 12 мая министр обороны Британии Бен Уоллес в интервью изданию Washington Post.

Бен Уоллес на брифинге в Киеве Mil.gov.ua

«Наша позиция обозначена абсолютно чётко. Мы не вступали и не будем вступать в прямой конфликт ни с российской армией, ни с российским государством. Я чётко это заявлял еще в начале этого конфликта, нравится это кому-то или нет, но Украина не является членом НАТО, и мы не отправим туда свои войска», — заявил Уоллес.

При этом он также заявил, что Британия и её союзники помогают Украине вооружениями.

Напомним, по неофициальным данным, руководство войсками украинских нацистов осуществляется с прямым участием как британских офицеров, так и военных специалистов из других стран НАТО.

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